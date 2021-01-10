الصحة تحدد 60 منفذاً لصرف لقاح فايزر

2021/01/10 | 07:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة الصحة نحو 60 منفذاً لصرف لقاح فايزر، في المستشفيات حصرا وعدم شمول المراكز الصحية، فيما حذرت من عودة ارتفاع حالات الاصابات والوفيات بسبب عدم الالتزام بشروط الوقاية.

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