راهنيّة البديل الاشتراكي في مدوّنة حزب العمّال التونسي - مرتضى العبيدي

2021/01/10 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي خلال السنوات القليلة الماضية، تكرّرت المناسبات التي كثر الحديث فيها حول مآل الفكر الاشتراكي وراهنيّته، إذ شهدت سنة 1998 جدلا واسعا حول راهنيّة “البيان الشيوعي” بمناسبة مرور 150 سنة على صدوره.



وقد أعيدت طباعته بالمناسبة بجميع لغات العالم وبمقدّمات جديدة كتبها كبار الفلاسفة والمفكرين لتبيان راهنيّة ما احتواه من أفكار ومن بدائل، لعلّ من أبرزها مقدمة يانيس فاروفاكيس، عالم الاقتصاد ووزير المالية في ......





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