ازدراء الأديان والزندقة تهمة من لا تهمة له.. - هبه محمد حافظ

2021/01/10 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هبه_محمد_حافظ ازدراء الأديان و الزندقة لهما معانى مختلفة بين الماضي والحاضر ولكن كلتا التهمتان لهما نفس النتائج على المتهم حيث أنها تنتهى بإراقة الدماء أو السجن .



في السطور التالية سوف نتعرض لبعض النماذج التي تم استخدام فيها تهمة الزندقة لتصفية حسابات بين المتنافسين، ولكننا نبدأ بالتعريف لمعاني الازدراء والزندقة.



ازدراء الأديان وهى إساءة واستخفاف تصدر ناحية دين ما ينتج عنها تعمد النيل من هذا الدين أ ......





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