صحيفة: وزير الخزانة الأميركي يقطع جولته الشرق أوسطية ويعود لواشنطن

2021/01/10 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيقطع رحلته الخارجية لسبع دول إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعود إلى الولايات المتحدة.

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