2021/01/10 | 08:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها تتابع عمل اللجنة المشكلة لاخراج العراق من لائحة الدول المنتهكة لحقوق الطفل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: لجنة لمتابعة إخراج العراق من لائحة الدول المنتهكة لحقوق الطفل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: لجنة لمتابعة إخراج العراق من لائحة الدول المنتهكة لحقوق الطفل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).