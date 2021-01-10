العمل النيابية تقترح زيادة الإعانات الاجتماعية إلى 50 بالمئة

2021/01/10 | 08:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقترحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية تضمين موازنة 2021 فقرة زيادة مبالغ الاعانات الاجتماعية للمشمولين بنسبة 50 % مع توسعة قاعدة المشمولين.

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