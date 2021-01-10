أغنى رجل في العالم يحقق 34 مليار دولار في أسبوع واحد

2021/01/10 | 08:15 - المصدر: NRT عربية

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أغنى رجل في العالم

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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زادت ثروة، إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم 34 مليار دولار في أسبوع واحد فقط.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فان ارتفاع ثروة ماسك وحلوله في المرتبة الأولى عالميا، كان بفضل الزيادة التي حصلت في أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، بنسبة 20 في المئة، لتقفز ثروة الرجل إلى 189,7 مليار دولار.

وفي اللحطة التي أعلنت فيها شركة "تسلا" ارتفاع قيمة الأسهم، تفوه ماسك بست كلمات قائلا: "يا للغرابة"، قبل أن يتابع قائلا "حسنا..



هيا للعمل".

وبهذه الزيادة التي حدثت فيما تمر أميركا بواحدة من أسوأ أيامها في تاريخها السياسي، احتل ماسك المرتبة الأولى عالميا من حيث الثراء، متفوقا على مالك شركة "أمازون" جيف بيزوس بأربعة مليارات دولار.

يشار إلى أن إيلون ماسك مؤسس شريك لشركة تسلا ومديرها التنفيذي، وقد ارتفعت قيمة سهم شركة "تسلا" يوم الجمعة الماضي، إلى أكثر من 880 دولارا فيما كانت قبل نحو عامين في حدود 38 دولارا فقط.

ر.إ

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