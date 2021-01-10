الكعبي: محاصرة الحكومة للشعب ستجعل نسبة المشاركة بالانتخابات لاتتجاوز الـ 5 بالمئة

2021/01/10 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الحصار الذي فرضته الحكومة على الشعب برفعها للاسعار سيجعل نسب المشاركة بالانتخابات لاتتجاوز الـ 5 بالمئة، لافتا الى ان هذه النسبة تختص فقط بانصار الاحزاب وقواعدها الجمايرية.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة تجاهلت القضايا السياسية الجوهرية وخاصة مايتعلق بسيادة العراق واستمرار انتهاكها من قبل الجانب الاميركي وكذلك التركي، اضافة لتجاهلها للقرارات الاميركية المجحفة بحق الرموز الوطنية العراقية”.

واضاف ان “تجاهل الحكومة لدماء الشهداء وتوجيه نيرانها نحو الشعب لفرض حصار اقتصادي عليه، سيجعل منها اسوء حكومة بعد 2003”.

وبين ان “الحكومة التي جاءت بمهمة اجراء الانتخابات المبكرة، ذهبت اكثر من ذلك واستهدفت المواطن الفقير، وبالتالي فأنها ستفشل في المهمة التي قدمت من اجلها لان نسب المشاركة بالانتخابات قد لاتتجاوز الـ 5 بالمئة، وهذه النسبة هم فقط انصار الاحزاب والقواعد الجماهرية للعشائر وبعض الشخصيات”.



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