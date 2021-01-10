الموت يغيب فنان مصري أثر مضاعفات كورونا

2021/01/10 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توفي الفنان المصري الكبير هادي الجيار، فجر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما.

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