إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة

2021/01/10 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رصدت إندونيسيا الأحد إشارات قد تكون من مسجل رحلة طائرة "سريويجايا إير" التي تحطمت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، كما انتشلت بعض الأشلاء وأجزاء يعتقد أنها من الطائرة.

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