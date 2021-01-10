خبير قانوني يوضح طرق إيقاف تدخلات اميركا ومقاضاتها على مافعلته بالعراق

2021/01/10 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الطرق القانونية التي بالإمكان اللجوء اليها من اجل مقاضاة اميركا ورئيسها الخاسر انتخابيا دونالد ترامب على ما ارتكبه من جرائم في العراق، فضلا عن إيقاف تدخلاتها في الشأن العراقي.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “ العراق بامكانه تقديم شكوى للأمم المتحدة بشأن قيام الخزانة الأميركية بفرض العقوبات على شخصيات حكومية عراقية”.

وأضاف ان “العقوبات الأميركية على الشخصيات العراقية تخالف ماتم الاتفاق عليه بين العراق وأميركا، وكذلك هو مخالف لميثاق الأمم المتحدة”.

وبين ان “مذكرة القبض على ترامب بالإمكان تنفيذها بعد انتهاء وجوده في الرئاسة الأميركية، ويتم ذلك عن طريق الانتربول”.

وذكر ان “المعروف ان اميركا دائما ما تضرب القوانين بعرض الحائط، العراق بامكانه الانضمام الى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية من اجل محاكمة من اضروا به، خاصة ان احتلال اميركا للعراق كلف العراق خسائر بـ 25 ترليون دولار”.



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