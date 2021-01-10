وزارة الصحة العراقية تعلن خطة التطعيم الأولية: 60 منفذاً لصرف لقاح ’فايزر’

2021/01/10 | 08:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تحديد 60 منفذا لصرف لقاح "فايزر" في المستشفيات حصرا، فيما حذرت من احتمالية ارتفاع الإصابات في حالة عدم الالتزام الصحي.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (10 كانون الأول 2021) إن "الوزارة أعدت خطة لتحديد منافذ لقاح فايزر حال وصوله إلى العراق"، مشيراً إلى أن "الخطة ستشمل جميع المحافظات، وستكون المنافذ في المستشفيات حصراً"

وأضاف الحلفي، "هناك نحو 60 منفذا تلقيحياً"، مؤكداً "زيادتها في حال احتاجت وزارة الصحة إلى ذلك".

الى ذلك، ذكرت الوزارة في بيان، انها تراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لاصابات كوفيد - 19 ووفياته في الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها وإصابتها لجميع الفئات العمرية وبضمنها فئة الاطفال.

واوضحت الوزارة أن تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي يعكسه استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الاصابات والوفيات لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الاصابات مرة أخرى.

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