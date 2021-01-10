العلاقات الخارجية: الحكومة في سبات إزاء العقوبات الأميركية بحق الشخصيات العراقية

2021/01/10 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي، ان الحكومة في سبات إزاء التدخلات الأميركية بالشأن الداخلي العراقي، لافتا الى ان وزير الخارجية لم يخرج بموقف قوي إزاء ماقامت به وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً بشان فرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لم يبرز لها صوت عند التدخلات الخارجية بالشؤون العراقية وخاصة القضايا المهمة التي تتطلب رداً حازما عليها”.

وأضاف ان “الحكومة في سبات عن القضايا والتدخلات الخارجية وخاصة مايتعلق بالعقوبات والأميركية على الرموز الوطنية، في حين انها حاضرة بالموازنة واقتطاع أموال الشعب”.

وبين ان “مايثير الاستغراب هو عدم وجود رد قوي من وزير الخارجية على ماقامت به وزارة الخزانة الأميركية عند ادراجها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على قائمة العقوبات”.



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