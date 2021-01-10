التعادل السلبي يخيم على لقاء اوساسونا وريال مدريد

2021/01/10 | 09:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

حسم التعادل السلبي مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا، في إطار منافسات الجولة 18 من الليجا، على ملعب أل سادار.

وأقيمت المباراة في ظروف مناخية سيئة، بسبب العاصفة الثلجية التي هددت إقامة المباراة.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، كما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.



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