بعد العثور على حطام وأشلاء.. رصد إشارة من طائرة بوينغ المفقودة في إندونيسيا

2021/01/10 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رجال إنقاذ إندونيسيون الأحد أنهم رصدوا إشارة من طائرة ركاب البوينغ التي تحطمت في بحر جاوة بعيد إقلاعها وعلى متنها 62 شخصا.

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