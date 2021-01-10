مقتل وإصابة 11 شخصاً بإطلاق نار في أمريكا

2021/01/10 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتل وأصيب 11 شخصاً بإطلاق نار في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة الاميركية.

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