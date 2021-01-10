2021/01/10 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، انطلاق عملية الوعد الصادق المرحلة الاولى الصفحة الثالثة في البصرة على محورين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بالصفحة الثالثة للمرحلة الأولى من الوعد الصادق في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بالصفحة الثالثة للمرحلة الأولى من الوعد الصادق في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).