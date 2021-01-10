وزارة التربية توجه باعتماد اسئلة نصف السنة من المنهاج المقرر

2021/01/10 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

وجهت وزارة التربية، الاحد، اللجان الامتحانية في المدارس بضرورة اعتماد الاسئلة الامتحانية من المنهاج المقرر.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريح أوردته صحيفة الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان وزارته “ومن خلال مديريات تربية بغداد والمحافظات، باشرت تهيئة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاداء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وامتحانات نصف السنة للطلبة المنتظمين للعام الدراسي الحالي (2020 ــ 2021)”.

وأضاف القيسي، ان” المديريات ستعمل من خلال جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي بمتابعة آلية اجراء الامتحانات بالتعاون مع المديرية العامة للتقويم والامتحانات لتسوية جميع المتعلقات الخاصة باداء الامتحانات في ظل جائحة كورونا”.

وعد القيسي “العام الدراسي الحالي، عام تحد، لاسيما ان الوزارة التزمت بكل ما صرحت به مسبقا من اجراء الدوام للطلبة في ظل الجائحة، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية، فضلا عن نجاح تجربة (التعليم المدمج)، مفصحا عن توجيه اللجان الامتحانية في المدارس بضرورة اعتماد الاسئلة الامتحانية من المنهاج المقرر”.

واردف انه “وجه ايضا بأهمية الاهتمام بعدم شمول المواضيع المحذوفة التي قامت بحذفها اللجان المختصة بالمديرية العامة للمناهج بعد تكييف المنهاج الدراسي المقرر ليتماشى مع ظروف البلاد وايام الدوام بالمدارس في ظل الجائحة”.

وتابع الوكيل الاداري للوزارة انه “ستتم تهيئة القاعات الامتحانية للطلبة الخارجيين لتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالامتحان التمهيدي المقرر اجراؤه في السادس من شهر شباط المقبل، فضلا عن تهيئة المراقبين وتوزيعهم بين المراكز الامتحانية”.



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