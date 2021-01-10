ترامب ينوي توقيع صفقة «F-35» مع الإمارات قبل ترك منصبه

2021/01/10 | 09:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المرجح أن يوقع الرئيس الحالي، دونالد ترامب، على صفقة لتزويد الإمارات بمقاتلات من طراز «F-35» قبل انتهاء فترة ولايته.وقال مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية في وزارة الخارجية الأمريكية، كلارك كوبر، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف مساء أمس الجمعة، إن «كل شيء يسير في هذا الاتجاه» فيما يخص توقيع ترامب على الصفقة مع الإمارات حتى تركه الرئاسة يوم 20 يناير.وأوضح كوبر: «كما تفهمون، هناك أكثر من صفقة واحدة...



لهذا السبب سيتم التوقيع عليها في أوقات مختلفة».



وقال كوبر، في تصريحات سابقة، إنه ليس من المتوقع أن يؤثر تولي الرئيس المنتخب، جو بايدن، السلطة في 20 يناير، على الصفقة التي تقدر بـ23 مليار دولار، مشيرا إلى أن المسؤولين الحاليين في وزارة الخارجية يعملون عن كثب مع نظرائهم الإماراتيين، متوقعا احترام بلاده كافة الاتفاقيات التي وقعت عليها.



وأثارت هذه الصفقة قلقا لدى المعسكر الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي وإسرائيل التي تخشى من فقدانها «التوفق النوعي العسكري» في المنطقة.

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