محافظ البصرة يفتتح شارع الشهيد ابو مهدي المهندس بالتزامن مع ذكرى استشهاد قادة النصر

2021/01/10 | 09:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

افتتح محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني شارع الشهيد ابو مهدي المهندس الذي يربط قضاء شط العرب بمركز محافظة البصرة والذي يأتي تزامناً مع الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر.

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال افتتاح شارع الشهيد ابو مهدي المهندس انه تزامناً مع الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر تم افتتاح الطريق الذي يربط قضاء شط العرب بمركز المحافظة والذي نفذته احدى الشركات المحلية الرصينة.

وكان محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني قد شارك في الحفل التأبيني المركزي بمناسبة مرور عام على شهادة قادة النصر حيث جرى الحفل في منطقة الطويسة شارع اللجنة الأولمبية والذي شاركت به مختلف القيادات الامنية وفصائل الحشد الشعبي ومختلف ابناء محافظة البصرة.

إلى ذلك، أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق عن مصادقة محافظ البصرة على افراز الأراضي في النجيبية والمطار.

وقال الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي إن محافظ البصرة اسعد العيداني صادق على مخطط افراز مقاطعة (22) النجيبية والمطار، مبيناً ان عدد الاراضي التي خُصصت وتم مصادقتها بلغت ( 2079 ) قطعة ارض.



واشار الفرطوسي الى ان هذه الخطوة تعد بشارة خير وسرور وتعتبر الأساس في جاهزية تسليم الافراز الموقعي للقطع الموزعة على موظفي الموانئ.



وبين ان المصادقة على المخطط أتاح الفرصة لتسليم الافراز الموقعي للقطعة ( 7 ) مقاطعة النجيبة والمطار الى البلدية والتسجيل العقاري لإصدار سندات منفردة بأرقام تلك القطع، موضحاً ان ذلك سيتيح للشركة العامة لموانئ العراق تمليكها لموظفيها رسميا وفق القانون النافذ.

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