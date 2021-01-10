تقارير تزعم عجز اختبارات كورونا عن كشف سلالة جنوب إفريقيا

2021/01/10 | 09:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفادت تقارير بأن اختبارات فيروس كورونا الشائعة قد تعجز أمام السلالة الجديدة لـ”كوفيد-19″ في جنوب إفريقيا، وبالتالي يمكن أن تكون أكثر انتشارا مما يعتقد.ويقول العلماء إن ذلك يجعل من الصعب للغاية تتبع عدد حالات الإصابة بالسلالة في جنوب إفريقيا الموجودة بالفعل، ولكن هذا ليس مستحيلا.وبالمقارنة، فإن السلالة الجديدة الأخرى سريعة الانتشار، […]

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