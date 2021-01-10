2021/01/10 | 09:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُخرِجَت من شركة حكومية. احباط محاولة تهريب ١٩ شاحنة في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 09:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أُخرِجَت من شركة حكومية. احباط محاولة تهريب ١٩ شاحنة في ديالى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أُخرِجَت من شركة حكومية. احباط محاولة تهريب ١٩ شاحنة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).