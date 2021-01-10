وفاة الفنان المصري هادي الجيار جراء اصابته بكورونا

2021/01/10 | 09:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري الكبير هادي الجيار، ليل السبت الأحد، متأثرا بإصابته بفايروس كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما.

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفايروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن هادي الجيار إصابته عبر صفحته في فيسبوك وقال: "ضربنى فايروس كورونا اللعين.



نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن الفنان المصري قد تعاقد مؤخرا مع شركة سينرجي على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وحاز الفنان هادي الجيار على شهرته في العالم العربي من المشاركة في بطولة مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي عرضت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

ولد الجيار في أكتوبر 1949 وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970.

بدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل القاهرة والناس من إخراج محمد فاضل ثم مسلسل الكنز من إخراج نور الدمرداش ليقطع بعد ذلك مشوارا طويلا امتد قرابة الخمسة عقود.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها "الراية البيضاء" و"أبناء..



ولكن" و"المال والبنون" و"سوق العصر" و"العصيان" و"الضوء الشارد" و"حق ميت" و"الأسطورة" و"كفر دلهاب" و"مليكة" و"ولد الغلابة".

يشار إلى أن العديد من الفنانين المصريين أعلنوا إصابتهم بفايروس "كورونا" المستجد مؤخرا، من أبرزهم يسرا وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وماجد المصري.

PUKmedia وكالات

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