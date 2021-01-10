انقاذ مواطن بعد تسرب غاز “الامونيا” لمنزله في محافظة البصرة

2021/01/10 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت فرق خاصة في مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، معالجة حادث تسرب غاز الامونيا في محافظة البصرة.وذكرت المديرية في بيان، أن “فرق الدفاع المدني في البصرة تمكنت من معالجة تسرب لغاز الامونيا من برميل سعة ( 220 ) لتر داخل ساحة دار أحد المواطنين في منطقة السنيدية بمركز المحافظة”.وأضاف البيان، أن الفرق […]

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