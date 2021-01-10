كندا تنعى مزيل ألغام عراقي عمل بمشروع تموله في تلعفر - عاجل

2021/01/10 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نعى السفير الكندي لدى العراق، أولريك شانون، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، مفكك ألغام عراقي الجنسية في تلعفر، وكان يعمل في مشروع ممول من قبل بلاده.

وذكر شانون في تغريدة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "أنني حزين للغاية، للوفاة المأساوية لمزيل ألغام عراقي في تلعفر كان يعمل في سياق مشروع ممول من كندا".

وأضاف: "نعبّر عن خالص تعازينا لأسرته"، مشيراً إلى أن "هذا الحادث، يؤكد استمرار التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في العراق".

واختتم السفير الكندي تغريدته قائلاً، إن "كندا تظل ملتزمة بهذا العمل الانساني المهم".

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