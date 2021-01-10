القبض على متهمين اثنين بالقتل في ديالى

2021/01/10 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بديالى

أعلنت قيادة قوات الرد السريع، اليوم الأحد، القبض على اثنين من المتهمين استنادا لمعلومات أمنية ومذكرات قبض وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات.

وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكن قوة من الفوج الثالث اللواء الثاني من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين استنادا لمعلومات أمنية ومذكرات قبض وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

وبيّن أن "القوة ألقت القبض على اثنين من المتهمين وضبطت مسدسا ومخازن بندقية، مشيرة إلى قيامها بإحالتهما إلى الجهة المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية".

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