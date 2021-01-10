انطلاق الصفحة الثالثة للمرحلة الاولى من عملية الوعد الصادق في البصرة

2021/01/10 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني، عن مباشرة قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها اليوم الاحد بتنفيذ الصفحة الثالثة من المرحلة الاولى لعملية الوعد الصادق ، على محورين ، لتفتيش المناطق الشمالية والجنوبية من البصرة و القاء القبض على المطلوبين ونزع الاسلحة غير المرخصة ./ انتهى2

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