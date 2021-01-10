رئيس كتلة التغيير: موعد اجراء الانتخابات المبكرة غير ملزم للسلطات او المفوضية

2021/01/10 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد :" ان السطات ومفوضية الانتخابات غير ملزمة بالموعد الذي اقترحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة ".وقال في بيان صحفي :" ان الانتخابات المبكرة تحتاج الى قانون لحل مجلس النواب يصوت عليه بالاغلبية المطلقة للاعضاء،وبناء عليه يتم الاتفاق على موعد اجراء هذه الانتخابات.وهذا الموضوع يختلف جذريا عن اجراء الانتخابات في موعدها الاعتیادي ".واضاف محمد :" ان الموعد الذي حدده الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل غير ملزم للسلطات او لمفوضية الانتخابات على الاطلاق" ، مبيناً :" ان الكاظمي حدد هذا الموعد كنوع من الالتزام السياسي ببرنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه باجراء هذه الانتخابات".واوضح رئيس كتلة التغيير :" ان الانتخابات المبكرة ، في حال اجرائها ، يجب ان تختلف بشكل جذري عن الانتخابات السابقة ولا تكرر الاخطاء التي حصلت فيها، اذ يجب ان تكون هناك ضمانات لنزاهتها ، خاصة في ما يتعلق بسجل الناخبين واعتماد البطاقة البايومترية حصرا لاجرائها ".واشار الى :" ان الجهات التنفيذية يجب ان تعمل على تحسين نظام العد والفرز الالكتروني سيء الصيت ، والذي شابته الكثير من المخالفات في الانتخابات السابقة واثار الكثير من اللغط، الا انه رغم كل هذه السلبيات اعتمد ضمن قانون الانتخابات".وحذر من اهمال جميع تلك المتطلبات المتعلقة بالانتخابات المبكرة، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى زعزعة الثقة وحصول هوة لايمكن ان تردم بسهولة بين الناخب والعملية الانتخابية والسياسية التي تنتج عنها./انتهى3

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