حراك متسارع لرفع مبالغ اموال فئة من العراقيين إلى “الضعف”

2021/01/10 | 10:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اقترحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، الاحد، تضمين موازنة 2021 فقرة زيادة مبالغ الاعانات الاجتماعية للمشمولين بنسبة 50 % مع توسعة قاعدة المشمولين.

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن عضو اللجنة فاضل الفتلاوي قوله إن “اللجنة قدمت مقترحا لزيادة الاعانات للرعاية الاجتماعية بنسبة 50 % وتضمينه ضمن فقرات الموازنة الاتحادية نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد اضافة الى شمول اعداد اضافية اخرى بنظام الرعاية الاجتماعية عبر زيادة نسبة المستفيدين”.

واضاف ان “خط الفقر وصل الى 30 % وفي بعض المحافظات تجاوز 40 %”، مشيرا الى ان “اللجنة تسعى مع هذه المعطيات الى خفض مستوى خط الفقر من خلال زيادة المدخولات للفرد المشمول بنظام الرعاية الاجتماعية”.

وبشأن قانون الضمان الاجتماعي والعمالة الاجنبية، اكد عضو اللجنة «العمل على مناقشته”، لافتا الى انه “يتضمن حجم العمالة ونسبتها ونوعية المهن ودرجة

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