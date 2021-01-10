نائب: السلطات والمفوضية غير ملزمة بموعد الانتخابات المبكرة المعلن

2021/01/10 | 10:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداقر رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد ان السطات ومفوضية الانتخابات غير ملزمة بالموعد الذي إقترحە رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة.محمد قال في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الانتخابات المبكرة تحتاج الى قانون لحل مجلس النواب يصوت عليه بالاغلبية المطلقة للاعضاء، وبناء علیە اتفاقاً على موعد …

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