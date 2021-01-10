بيلوسي تدعو الديمقراطيين للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع.. وترامب في مأزق!

2021/01/10 | 10:07 - المصدر: سفن سكاي

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طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، (ديمقراطية من كاليفورنيا) من زملائها الديمقراطيين في المجلس الاستعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين، نشرت أمس السبت: “سنواصل الاجتماعات مع الأعضاء وخبراء الدستور وغيرهم”، بعد أن تلقت تعليقات حول كيفية الرد على أعمال شغب يوم الأربعاء، مضيفة: “أحثكم على أن تكونوا على استعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع”.

وذكرت بيلوسي في الرسالة أن النواب أقسموا اليمين للدفاع عن الديمقراطية.

وكتبت: “لهذا السبب، من الضروري للغاية محاسبة أولئك الذين ارتكبوا الاعتداء على ديمقراطيتنا.



يجب أن يكون هناك اعتراف بأن هذا التدنيس كان بتحريض من الرئيس”.

وختمت بيلوسي بالقول: “مما سمعته من الأعضاء والجمهور، من الواضح مرة أخرى أن مهمتنا إنقاذ ديمقراطيتنا”.وتأتي الرسالة، وسط مناقشات تدور حول محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية، بسبب دوره في تحريض أنصاره، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي وتسببوا بفوضى كبيرة.

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وترامب في مأزق! 7 SKY TV.

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