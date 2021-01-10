الحشد الشعبي يشارك في لجنة حكومية لاخراج العراق من لائحة الدول المنتهكة للطفل

2021/01/10 | 10:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، انها تتابع عمل اللجنة المشكلة لاخراج العراق من لائحة الدول المنتهكة لحقوق الطفل، مشيرا الى ان اللجنة تشارك بها عدة جهات بينها الحشد الشعبي.وقال وزير العمل رئيس هيئة رعاية الطفولة بالوزارة عادل الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “تتم متابعة عمل اللجنة العليا للرصد والابلاغ المشكَّلة بموجب الامر الديواني 35 لسنة 2018 لمنع اية اجراءات قد تُتبع ضد العراق تحت طائلة القرار 1539 لمجلس الامن الدولي”.واضاف انه “عقد اجتماعا موسعا مع اللجنة لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال وحرمانهم من حقوقهم نتيجة النزاع المسلح والنتائج المتحققة لعملها لمناقشة ورقة العمل المقدمة من ممثل وزارة الخارجية بشأن عمل اللجنة، فضلا عن تقارير الامم المتحدة ذات الصلة بتجنيد الاطفال بالعراق وآلية اخراجه من لائحة الدول المنتهكة لحقوق الطفل في تقارير الامين العام للامم المتحدة”.واشار الركابي الى ان “العمل يتم بالتنسيق من خلال اعضاء اللجنة العليا للرصد والابلاغ والتي تضم وزارات: العمل والخارجية والداخلية والدفاع والتربية والعدل اضافة الى مفوضية حقوق الانسان وهيئة الحشد الشعبي”.وافصح عن ان وزارته “كانت قد اطلقت خلال الشهر الماضي حملة للتوعية بمناهضة العنف ضد الاطفال لحمايتهم من الانتهاكات التي كانوا يتعرضون لها، لاسيما بعد عرض اكثر من حالة كانت قد تعرض فيها اطفال للتعنيف والضرب واللجؤ للعمل في سن مبكرة وغيرها من الافعال التي تعد انتهاكا لحقوقهم، مؤكدا ن وزارته تولي الملف اهمية كبيرة بهدف الوقوف على اسبابها ووضع الحلول والمعالجات لها، مشيدا بدور وسائل الاعلام كافة التي كانت فاعلة بعملية التوعية بهذا الجانب”.



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