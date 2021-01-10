البحرين تسجل أول

2021/01/10 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين، السبت، إن قطر أوقفت بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية، مضيفا أن ذلك يعد "اختراقا واضحا" للمصالحة الخليجية التي شهدتها قمة العلا التي انعقدت الثلاثاء الماضي.

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