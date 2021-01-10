2021/01/10 | 10:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة قوات الرد السريع، اليوم الأحد، القبض على متهمين اثنين في محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمتهمين اثنين والعثور على مخازن بندقية في ديالى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمتهمين اثنين والعثور على مخازن بندقية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).