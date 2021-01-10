2021/01/10 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..تظاهر المئات من محاضري ديالى، الاحد، امام مبنى ديوان المحافظة وسط بعقوبة للمطالب بالتحقيق الفوري في قوائم القبول.وقال احمد حميد احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المئات من محاضري ديالى من مختلف الاقضية والنواحي خرجوا في تظاهرة سلمية امام ديوان المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بالتحقيق الفوري في قوائم الاسماء التي تم اعلانها قبل يومين من قبل لجنة مركزية في ديالى والتي اثارت لغط واسع بسبب وجود اتهامات للمحسوبية”.واضاف حميد،ان” التظاهرة تطالب بالتحقيق الفوري واعادة تدقيق الاسماء مرة اخرى من قبل لجنة تكون مراقبة من قبل جهات متعددة بينها نيابية من اجل تفادي الاخطاء الكبيرة في قوائم الاسماء والتي ظلمت الاف الخريجين”.وكانت لجنة مركزية في ديوان محافظة ديالى اعلنت قبل يومين اعلان اسماء المحاضرين الذين تنطبق عليهم التعليمات الوزارية وعددهم زهاه 15 الف محاضر مجاني من اجل رفعها الى وزارة المالية لتامين الغطاء المالي لهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تظاهرة لمحاضري ديالى وسط بعقوبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تظاهرة لمحاضري ديالى وسط بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).