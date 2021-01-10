تعرف على اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية لهذا اليوم الاحد

2021/01/10 | 10:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية لهذا اليوم الاحد 10 كانون الثاني 2021:

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 143,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 141,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,490,00 تومان

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