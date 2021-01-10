نائب ترمب لا يستبعد تطبيق تعديل دستوري لعزل الرئيس من منصبه

2021/01/10 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

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بنس في مجلس النواب الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، لم يستبعد استخدام التعديل رقم 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترمب من السلطة، قبل الـ 20 من الشهر الجاري.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مقرب من بينس، قوله في تصريح صحفي، أمس السبت، 9 كانون الثاني 2021، إن "الأخير يحتفظ بهذا الخيار في حال أصبح ترمب أكثر اضطرابا"، مبينا انه "أصبح من الواضح هذا الأسبوع أنه ينبغي الاحتفاظ بهذا الخيار كأمر ممكن".

والتعديل رقم 25 في الدستور الأميركي تم تبنيه بعد اغتيال الرئيس، جون كينيدي عام 1963، ويهدف إلى حل المواقف التي يمنع فيها المرض أو الوفاة الرئيس من أداء واجباته، أو الاستقالة.

يأتي ذلك بعد قيام ترمب، وبالتزامن مع اجتماع الكونغرس يوم الأربعاء الماضي، للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي تقر بفوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، بدعوة أنصاره للاحتجاج في واشنطن وحثهم على الذهاب إلى الكابيتول "لمساعدة الجمهوريين الضعفاء".

من جانبها هددت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بمساءلة ترمب للمرة الثانية، ما لم يقدم استقالته "على الفور"، وهي خطوة من المستبعد أن يقدم عليها الرئيس الذي يتسم سلوكه بالتحدي والمواجهة.

وتداول الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب تهما رسمية قد تفضي إلى مساءلة الرئيس ترمب، وطلبت بيلوسي أيضا من الأعضاء إعداد مسودة تشريع يهدف لتفعيل التعديل الـ25 بالدستور الأميركي الذي يسمح بعزل الرئيس، إذا أصبح عاجزا عن القيام بواجباته الرسمية.

وقالت بيلوسي، إن "ترمب ارتكب أمرا خطيرا للغاية يستوجب مقاضاته".

جدير بالذكر انه لتفعيل التعديل الدستوري الـ25 ، يتعين على مايك بينس، نائب الرئيس، وعلى أغلبية حكومة ترمب، إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة، لكن وفقا لمراقبين لا يزال احتمال عزل ترمب، قبل 20 كانون الثاني الجاري مستبعدا، نظرا لأن أي مساءلة في مجلس النواب ستفضي إلى محاكمة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ولا يزال المجلس في عطلة حتى 19 كانون الثاني.

ر.إ

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