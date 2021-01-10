رسمياً .. حسن أحمد يبدأ رحلته مع الأنيق

2021/01/10 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وقَّع المدرب حسن أحمد على عقده بشكل رسمي مع إدارة نادي الطلبة الرياضي لتولي قيادة فريقها الكروي في منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم، وسيقود الوحدة التدريبية الأولى للأنيق تحضيراً للمباراة المقبلة أمام الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري.

وقال أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أنه" سعيد بمهمته الجديدة ويطمح لتحقيق نتائج ايجابية تعيد للفريق مكانه الحقيقي منافساً على البطولات".



مضيفاً أن" المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى جهود كبيرة، لا سيما أن الفريق لم يذق طعم الفوز منذ 7 جولات متتالية، وأمامه العديد من التحديات لإنقاذ كرة الأنيق والعودة بها إلى سابق عهدها".

وأشار أحمد إلى أنه "طالب الإدارة بدفع جزءٍ من مستحقات اللاعبين من اجل تحفيزهم على تقديم الأفضل في المبارايات المقبلة، كما اشترط الدخول في سوق الانتقالات الشتوية بغية تعزيز الفريق بعناصر جديدة ستشكل اضافة مميزة للفريق".

يذكر ان المدرب حسن احمد اختار الملاك المساعد و الذي تألَّف من بهاء كاظم وحيدر محمد ومدرب الحراس سعد ناصر .

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