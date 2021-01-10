البورصة تكشف عن حصيلة العام الماضي: 403 مليار سهم و 330 مليار دينار

2021/01/10 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف التقرير السنوي للبورصة والخاص بعام 2020 عن تداول 403 مليارات سهم، بقيمة 330 مليار دينار.

وأقفل مؤشر أسعار الأسهم ISX60 على 508 نقاط في آخر جلسة من العام والتي اقيمت في يوم الخميس 24/12/2020، مرتفعا بنسبة 3% عن إقفال عام 2019 الذي كان قد أغلق على 493 نقطة.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام، إن "عدد الشركات المسجلة في السوق بلغ 104 شركات مساهمة، بعد شطب ادراج شركة مساهمة في شهر كانون الأول لتغير نشاطها من شركة تحويل مالي الى شركة صرافة مالية فئة A".

واشار الى أن "عدد الشركات التي تم التعامل بأسهمها (75) شركة مساهمة لوجود (30) شركة مساهمة موقوفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي والبيانات المالية السنوية بعضها لأكثر من سنة مالية".

واوضح أن "السوق نظم خلال العام المنصرم 183 جلسة، ولم ينظم السوق (58) جلسة كونها عطلة رسمية امتثالا لقرارات لجنة الصحة والسلامة العامة اثناء حظر التجوال الشامل بسبب جائحة Covid-19 التي اعتبرت قوة قاهرة".

ولفت عبد السلام الى أن "التقرير كشف عن ارتفاع عدد الشركات المدرجة بنسبة 2 بالمئة وارتفاع قيمة الأسهم المتداولة البالغ عددها 75 شركة بنسبة 16 بالمئة وقيمة مؤشر أسعار الأسهم المتداولة بنسبة 3 بالمئة، كما اشر انخفاض عدد الجلسات المنظمة بنسبة 24 بالمئة وانخفاض عدد الشركات المتداولة بنسبة 6 بالمئة وانخفاض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 12 بالمئة وعدد العقود المنفذة بنسبة 10 بالمئة لعام 2020 قياسا مع عام 2019، للظرف المعلوم الذي شهده العالم وتأثرت البلاد بتداعياته".

ولفت عبد السلام الى ان "تأثير التزام الشركات المساهمة في الإفصاح عن بيانتها السنوية 2019 والفصلية للفصل الثاني والثالث دور مهم في تحقيق هذه المؤشرات، الى جانب قرارات اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة بعد ان حققت 68 شركة منها اجتماعها السنوي اقرت 17 شركة توزيع مقسوم أرباح سنوية، مع وجود خطط ايجابية لشركات اخرى وكل هذا له دور مهم في تفاعل المساهمين والمستثمرين، فضلا عن نجاح شركات الوساطة في استقطاب المساهمين والمستثمرين والتعامل عن بعد من مقار الشركات بنجاح وفاعلية On-Line Trading مع المنظومة الالكترونية لسوق العراق للأوراق المالية".

واكد أن "العوامل الإيجابية للتوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2020 التي اقترنت بتحسن توقعات النمو للاقتصاد العالمي وعودة الحياة الى طبيعتها الحذرة تدريجيا والنجاح في التعايش وبدء النتائج الملموسة للقاحات متعددة في مختلف دول العالم المتقدم اسهمت في دعم المؤشرات".

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