السفارة اللبنانية تقدم منحة لـ١٠٠ طالب للدراسة بجامعة كلكامش

2021/01/10 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قدمت السفارة اللبنانية في العراق منحة تخفيض ٤٠ بالمئة من الأقساط الى ١٠٠ طالب من الذين يتقدمون للدراسة في جامعة كلكامش الأهلية.

وقال مصدر في السفارة في تصريح إن "المنحة تشمل اول ٥٠ طالب يسجلون في كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية، واول ٥٠ طالب يسجلون في كلية العلوم السياسية".

واضاف: "المنحة تأتي لدعم الموارد البشرية في العراق وتمكينهم في الاختصاصين المذكورين ليكونوا من المخرجات الجامعية ذات الكفاء العالية والأهلية العلمية المتميزة".

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