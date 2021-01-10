كركوك..الاحزاب الكوردستانية تجتمع مع الحزب الاسلامي

2021/01/10 | 10:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد الاحزاب الكوردستانية في كركوك، اليوم الاحد، اجتماعا مع الحزب الاسلامي العراقي لمناقشة الاوضاع الراهنة في المحافظة.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان الاحزاب الكوردستانية في كركوك ستعقد اجتماعا مشتركا مع الحزب الاسلامي العراقي لمناقشة الاوضاع الراهنة في المحافظة.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الاحزاب العاملة في محافظة كركوك والانتخابات المقبلة ومستوى الخدمات في المحافظة.

واشار الى ان الاحزاب الكوردستانية في كركوك تسعى لبناء علاقات جيدة وقوية مع باقي الاحزاب والمكونات الاخرى في محافظة كركوك.

PUKmedia متابعة

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