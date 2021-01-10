رئيس كتلة التغيير: السلطات والمفوضية غير ملزمة بموعد الانتخابات المبكرة المعلن

2021/01/10 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب

الدكتور يوسف محمد ان السطات ومفوضية

الانتخابات غير ملزمة بالموعد الذي

إقترحە السید رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة.

محمد قال ان الانتخاب

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