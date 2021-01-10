النزاهة تحبط محاولة تهريب ١٩ شاحنة محملة بالمواد في ديالى مع ضبط ٢١ متهماً، وتصدر القبضٍ بحقّ مدير عام ومسؤولين في الشركة

2021/01/10 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن

تَمَكُّنها من تنفيذ عمليَّتي ضبط

أسفرتا عن ضبط (١٩) سيارة محملة بمواد

معدة للتهريب، و(٢١) متهماً في إحدى

الشركات التابعة لوزارة الصناعة في

ديالى، منوهةً بصدور أوامر ق

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