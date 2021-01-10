العمليات المشتركة من كركوك: جاهزون لأي خروقات أمنية

2021/01/10 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، جاهزية قواتها لأي خروقات أمنية قد تنتج عن هجومات تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير الشمري، ويرافقه قائد المقر المتقدم الفريق الركن سعد حربية، تفقد في جولة تفقديه القطعات الامنية في كركوك".

وأضاف البيان، أن الشمري، "أشرف من خلال جولة جوية على الوضع الأمني"، مؤكداً "جاهزية القطعات ضد أي خروقات امنية قد يقوم بها التنظيم الإرهابي".

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