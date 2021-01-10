مسلح يفتح النار ويقتل ويصيب 7 أشخاص في أمريكا

2021/01/10 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أقدم رجل مسلح، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، على قتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، جراء إطلاق نار قرب مطعم "إيفانستون بان كيك" في شيكاغو ثالث أكبر الولايات في أمريكا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية نقلاً عن مسؤولين، أن "رجلا يشتبه بأنه أطلق النار على 7 أشخاص، 5 منهم قتلوا، بينهم طالب في جامعة شيكاغو، بالقرب من شارع هوارد وويسترن أفينيو، وتمكنت الشرطة من تصفية منفذ العملية".

وأضافت، أن "الرجل الذي قتل برصاص شرطة إيفانستون خلال تبادل إطلاق نار، تم التعرف عليه من قبل مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون، وهو جيسون نايتنجيل البالغ من العمر 32 عاما، والذي كان مشتبها به في 3 عمليات إطلاق نار مميتة في ساوث سايد بشيكاغو".

وأشارت إلى أن "أحد الضحايا، وهو رجل يبلغ من العمر 30 عاما، كان طالبا في جامعة شيكاغو، وفقا لإدارة الجامعة"، مضيفةً أنه "يشتبه بقيام منفذ العملية بسرقة سيارة وإطلاق النار وإصابة امرأة تبلغ من العمر 81 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 77 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 15 عاما".

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