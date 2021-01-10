بالصور.. العشرات من محاضري ديالى يطالبون بالشفافية والتحقيق في قبول 15 ألفاً منهم للتعيين

2021/01/10 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى نظم العشرات من المحاضرين المجانيين في محافظة ديالى، اليوم الاحد، تظاهرة امام مبنى المحافظة، للمطالبة بالتحقيق في قوائم المقبولين منهم ضمن التعيينات الجديدة.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان العشرات من المحاضرين المجانيين نظموا تظاهرة احتجاجية امام مبنى محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة، للمطالبة بفتح تحقيق بالقوائم التي اعلنت فيها اسماء المقبولين منهم في التعيينات الجديدة.واضاف المراسل ان المحاضرين رفعوا لافتات تتهم الجهات الحكومية بعدم الشفافية في اعتماد اسماء المقبولين منهم في التعيينات الجديدة، والبالغ عددهم 15 الف محاضر.

يتبع.



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