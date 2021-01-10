محمد شياع السوداني لـ/ نينا / : 3 مقترحات سنضمنها بالموازنة لحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من آثار الاصلاحات الاقتصادية 

2021/01/10 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني :" ان هناك 3 مقترحات سنضمنها بالموازنة لحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من آثار الاصلاحات الاقتصادية ".وقال السوداني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الموازنة هي بالتاكيد خطوة باتجاه الاصلاح وجزء من الاجراءات المطلوبة وفق الورقة البيضاء، لكن تضمينها تغييرا بسعر الصرف واستقطاع رواتب وفرض ضرائب، امر مرفوض ، لانه ذو تاثير سلبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذات الدخل المحدود".واضاف :" لدينا ملاحظات ومقترحات لحماية هذه الطبقات وتوفر الحماية لها ، بتعديل الحد الادنى من رواتب الموظفين ، كان يكون 600 الف دينار والحماية الاجتماعية وتأمين مفردات البطاقة التموينية".واشار السوداني الى :" ان هذه الاجراءات ستضمن حماية الطبقة الفقيرة تجاه اي اصلاحات اقتصادية قد تعود بالضرر عليها ".وشدد على الحرص على اقرار الموازنة خلال فترة شهر لكي تنطلق الحكومة بالتزاماتها تجاه البلد وشعبه.وكان مجلس النواب اكمل امس القراءة الاولى لموازنة العام الحالي المتكونة من 58 مادة .ومن المقرر ان يبدأ قراءتها الثانية غدا الاثنين ./انتهى3

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