نائب قائد العمليات المشتركة يزور كركوك

2021/01/10 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري الى كركوك .وقام الشمري حال وصوله ،بجولة جوية على قاطع المسؤولية ضمن حدود محافظة كركوك مع قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن سعد حربيه ./ انتهى

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