السفير الكندي يعلن وفاة ’مزيل ألغام’ عراقي: أنا حزين للغاية

2021/01/10 | 10:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعرب السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون، الأحد، عن حزنه لوفاة "مزيل ألغام" عراقي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال شانون في تدوينة تابعها "ناس"، (10 كانون الثاني 2021)، "أنني حزين للغاية للوفاة المأساوية لمزيل ألغام عراقي في تلعفر كان يعمل في سياق مشروع ممول من كندا، نعبّر عن خالص تعازينا لأسرته".

وتابع، "نؤكد أن هذا الحادث استمرار التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في العراق"، مبينا أنه "تظل كندا ملتزمة بهذا العمل الانساني المهم".

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