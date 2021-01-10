العمليات المشتركة: قطعاتنا جاهزة لمواجهة أي خرق امني في كركوك

2021/01/10 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، ان القطعات الامنية جاهزة لمواجهة اي خروقات امنية في كركوك.وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، في بيان، أن “القطعات الامنية جاهزة لصد اي خروقات امنية قد يقوم بها تنظيم داعش الارهابي في كركوك”.هذا وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، […]

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